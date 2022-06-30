Танаси Коккинакис: победит ли кто-то Джоковича на Уимблдоне? Надеюсь, нет

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис выразил надежду, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович одержит победу на Уимблдоне 2022 года. Вчера, 29 июня, Коккинакис проиграл Джоковичу во втором круге турнира.

«Сможет ли кто-нибудь остановить Джоковича? Надеюсь, нет. Если кто-то побьёт его, когда он так играет, это будет означать, что я ещё хуже, чем мне казалось. Надеюсь, нет, если он будет так играть», — приводит слова австралийца Daily Express.

Напомним, 35-летний Новак Джокович — действующий чемпион Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир. В финале 2021 года Джокович победил итальянца Маттео Берреттини, который снялся с Уимблдона-2022 из-за коронавируса.

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