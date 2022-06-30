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Матс Виландер назвал «серьёзное оружие» Новака Джоковича на Уимблдоне

Матс Виландер назвал «серьёзное оружие» Новака Джоковича на Уимблдоне
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение, что подача 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича может стать его серьёзным оружием на Уимблдоне.

«Наверное, если взять удары всех игроков в начале их карьер и посмотреть, какой удар к настоящему моменту был улучшен больше всего, — это подача Новака. Сегодня это серьёзное оружие. Этому оружию не нужно быть идеальным, чтобы Джокович выигрывал турниры «Большого шлема», но делать это намного проще, когда ты хорошо подаешь», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, 35-летний Новак Джокович — действующий чемпион Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир. Рекордсменом является швейцарец Роджер Федерер, завоевавший на Уимблдоне восемь титулов. В финале 2021 года Джокович победил итальянца Маттео Берреттини, который снялся с Уимблдона-2022 из-за коронавируса.

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