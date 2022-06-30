«Огонь». 42-летняя Винус Уильямс показала фото в форме, в которой она сыграет на Уимблдоне

В соцсетях бренда семикратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Винус Уильямс появилась фотография, в которой спортсменка сыграет на Уимблдоне 2022 года. Напомним, 42-летняя Уильямс сыграет в смешанном парном разряде с 36-летним британцем Джейми Марреем.

«Этот наряд — огонь. Не могу дождаться, когда уже покажу его на этой неделе», — написала Винус в комментариях к соответствующему посту.

Фото: из личного архива винус уильямс

Уильямс и Маррей сыграют первый матч завтра, 1 июля. Их соперниками станут Алисия Росольская (Польша)/Майкл Винус (Новая Зеландия).

Ранее 40-летняя Серена Уильямс, младшая сестра Винус, проиграла в первом круге Уимблдонского турнира.

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