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«Я подавал. Вот, собственно, и всё». Иснер — о том, как обыграл Маррея на Уимблдоне

«Я подавал. Вот, собственно, и всё». Иснер — о том, как обыграл Маррея на Уимблдоне
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24-я ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер рассказал, как ему удалось одержать победу над трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», британцем Энди Марреем во втором круге Уимблдона-2022. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4 в пользу Иснера.

«Я подавал. Вот, собственно, и всё. Думаю, я не позволял ему сплести свою паутину и впутать меня в неё. Потому что, если бы он постоянно втягивал меня в розыгрыши, это не принесло бы мне ничего хорошего. Я невероятно подавал, и мне нужно было по максимуму этим пользоваться, чтобы победить», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.

Напомним, Иснер в матче с Марреем выполнил 36 эйсов.

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