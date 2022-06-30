Калинина: довольна теми игроками, которые на моей стороне и полностью поддерживают Украину

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала, кто из игроков в женском туре больше всего её поддерживает.

«Белинда Бенчич – моя очень близкая подруга, она предложила мне столько помощи, сколько мне нужно было. Она была рядом, она одна из тех немногих игроков, которые готовы помогать и поддерживать мою семью и меня. Я чрезвычайно благодарна, что у меня есть такой человек.

Лучше иметь несколько игроков, которые с тобой на 100%, чем многих, но которые наполовину. Так что я довольна теми несколькими игроками, которые на моей стороне, которые полностью поддерживают Украину. Мне не нужен миллион людей или миллион игроков для чего-то. Лично мне, честно, нужно, чтобы человек мог подойти ко мне и поддержать в частном порядке.

Я получила не так уж много поддержки от игроков. Окей, это их решение. Каждый принимает свои решения. Но я рада за себя. У меня есть те, с кем мы близки, я рада, когда они подходят поговорить со мной лично. Я знаю, что мы вместе», — приводит слова Калининой «Большой теннис Украины».

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