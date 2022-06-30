Паула Бадоса уверенно пробилась в третий круг Уимблдона-2022

Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг на Уимблдоне-2022.
В матче второго круга Бадоса (4) уверенно обыграла представительницу Румынии Ирину Бару со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 12 минут. Бадоса четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бары один эйс, одна ошибка на подаче и единственный реализованный брейк-пойнт.
Следующей соперницей Бадосы станет победительница матча Ана Богдан (Румыния) — Петра Квитова (Чехия).
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Теннисисткам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций WTA в связи с отстранением россиян и белорусов.
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