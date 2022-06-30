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Кирьос обыграл Краиновича за 86 минут и пробился в третий круг Уимблдона-2022

Кирьос обыграл Краиновича за 86 минут и пробился в третий круг Уимблдона-2022
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Чемпион Australian Open в парном разряде австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в третий круг Уимблдона.

В матче второго круга Кирьос в трёх сетах обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:2, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

За три сета Кирьос выполнил 24 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Краиновича четыре подачи навылет, три двойные ошибки и полное отсутствие брейк-пойнтов.

В третьем круге Уимблдона Ник Кирьос встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций WTA в связи с отстранением россиян и белорусов.

Уимблдон (м). 2-й круг
30 июня 2022, четверг. 14:40 МСК
Филип Краинович
31
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 1    
6 		6 6    
             
Ник Кирьос
40
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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