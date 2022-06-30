Стефанос Циципас уверенно вышел в третий круг Уимблдона, где встретится с Кирьосом

Грек Стефанос Циципас во втором круге Уимблдона уверенно разобрался с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Грек одержал победу со счетом 6:2, 6:3, 7:5. Поединок продлился 2 часа 2 минуты. На счету грека пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Джордан Томпсон совершил пять подач навылет и две двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге Стефанос Циципас встретится с австралийцем Ником Кирьосом, который, в свою очередь, также уверенно вышел в третий круг, обыграв серба Филипа Краиновича со счётом 6:2, 6:3, 6:1 всего за 86 минут.

Общий призовой фонд турнира составил рекордные £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.