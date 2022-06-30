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Стефанос Циципас уверенно вышел в третий круг Уимблдона, где встретится с Кирьосом

Стефанос Циципас уверенно вышел в третий круг Уимблдона, где встретится с Кирьосом
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Грек Стефанос Циципас во втором круге Уимблдона уверенно разобрался с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Грек одержал победу со счетом 6:2, 6:3, 7:5. Поединок продлился 2 часа 2 минуты. На счету грека пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Джордан Томпсон совершил пять подач навылет и две двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге Стефанос Циципас встретится с австралийцем Ником Кирьосом, который, в свою очередь, также уверенно вышел в третий круг, обыграв серба Филипа Краиновича со счётом 6:2, 6:3, 6:1 всего за 86 минут.

Общий призовой фонд турнира составил рекордные £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.

Уимблдон (м). 2-й круг
30 июня 2022, четверг. 15:15 МСК
Джордан Томпсон
76
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 5    
6 		6 7    
             
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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