Кэйти Бултер обыграла Каролину Плишкову и вышла в третий круг Уимблдона

Британка Кэйти Бултер вышла в третий круг Уимблдона, обыграв седьмую ракетку мира, финалистку прошлого Уимблдона чешку Каролину Плишкову.

Кэйти Бултер одержала волевую победу со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Поединок продлился 1 час 58 минут. На счету Каролины 13 эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Бултер однажды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Кэйти Бултер встретится с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Армони Тан (Франция).

Напомним, теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.