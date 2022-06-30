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Кэйти Бултер обыграла Каролину Плишкову и вышла в третий круг Уимблдона

Кэйти Бултер обыграла Каролину Плишкову и вышла в третий круг Уимблдона
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Британка Кэйти Бултер вышла в третий круг Уимблдона, обыграв седьмую ракетку мира, финалистку прошлого Уимблдона чешку Каролину Плишкову.

Кэйти Бултер одержала волевую победу со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Поединок продлился 1 час 58 минут. На счету Каролины 13 эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Бултер однажды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Кэйти Бултер встретится с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Армони Тан (Франция).

Напомним, теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.

Уимблдон (ж). 2-й круг
30 июня 2022, четверг. 15:35 МСК
Кэйти Бултер
118
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 4 4
         
Каролина Плишкова
7
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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