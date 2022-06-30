Кэйти Бултер обыграла Каролину Плишкову и вышла в третий круг Уимблдона

Британка Кэйти Бултер вышла в третий круг Уимблдона, обыграв седьмую ракетку мира, финалистку прошлого Уимблдона чешку Каролину Плишкову.
Кэйти Бултер одержала волевую победу со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Поединок продлился 1 час 58 минут. На счету Каролины 13 эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Бултер однажды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
В третьем круге Кэйти Бултер встретится с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Армони Тан (Франция).
Напомним, теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 4
|4
- 30 июня 2022
-
18:23
-
18:02
-
17:43
-
17:30
-
17:22
-
16:53
-
16:12
-
15:59
-
14:54
-
14:23
-
14:22
-
13:31
-
12:51
-
11:59
-
11:46
-
11:41
-
11:01
-
10:25
-
10:16
-
10:13
-
10:00
-
09:58
-
09:10
-
08:42
-
08:26
-
08:17
-
08:04
-
07:36
-
00:57
-
00:45
-
00:20
-
00:05
- 29 июня 2022
-
23:23
-
23:18
-
22:40