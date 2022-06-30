«Я счастлив видеть свой уровень тенниса сегодня». Циципас — после победы над Томпсоном

Грек Стефанос Циципас поделился эмоциями после уверенной победы над австралийцем Джорданом Томпсоном во втором круге Уимблдона
«Сегодня был отличный матч. Я действительно чувствовал любовь толпы, хоть я не британец, и это подтолкнуло меня. В прошлом году была совершенно другая история, если сравнивать с этим. Приятно видеть эволюцию своей игры в этом году. Чувствую, что трава идеально подходит для моей игры. Я счастлив видеть уровень тенниса, который показал сегодня. Пока всё работает, я очень рад, и очень любопытно знать, куда меня это приведёт.
Чувствую, что здесь нет ни одного человека, который не знает Ника Кирьоса. Мы играли друг с другом и провели отличные матчи на уровне тура. Я очень уважаю его игру. Знаю, что он отлично может использовать свои таланты. На траве будет сложно. Он большой соперник на этом покрытии», — приводит слова Циципаса ATP Tour.
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