«Я счастлив видеть свой уровень тенниса сегодня». Циципас — после победы над Томпсоном

Грек Стефанос Циципас поделился эмоциями после уверенной победы над австралийцем Джорданом Томпсоном во втором круге Уимблдона

«Сегодня был отличный матч. Я действительно чувствовал любовь толпы, хоть я не британец, и это подтолкнуло меня. В прошлом году была совершенно другая история, если сравнивать с этим. Приятно видеть эволюцию своей игры в этом году. Чувствую, что трава идеально подходит для моей игры. Я счастлив видеть уровень тенниса, который показал сегодня. Пока всё работает, я очень рад, и очень любопытно знать, куда меня это приведёт.

Чувствую, что здесь нет ни одного человека, который не знает Ника Кирьоса. Мы играли друг с другом и провели отличные матчи на уровне тура. Я очень уважаю его игру. Знаю, что он отлично может использовать свои таланты. На траве будет сложно. Он большой соперник на этом покрытии», — приводит слова Циципаса ATP Tour.