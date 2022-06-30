Кэйти Бултер посвятила победу над Плишковой своей бабушке

Британка Кэйти Бултер после сенсационной победы над финалисткой прошлогоднего Уимблдона чешкой Каролиной Плишковой, после матча со слезами на глазах заявила, что посвящает победу своей бабушке, которая недавно скончалась.

«Моя бабушка недавно скончалась, и я хочу посвятить эту победу ей. Сейчас у меня абсолютно нет слов. Меня буквально трясёт. Толпа была невероятной — большое спасибо вам за то, что помогли мне пройти через это. Моя мечта сбылась, надеюсь, мне предстоит сыграть ещё матчи. Я очень надеюсь, что смогу пройти долгий путь», — приводит слова Бултер Tennis Majors.

Кэйти Бултер одержала волевую победу со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. В третьем круге Уимблдона она встретится с француженкой Армони Тан.