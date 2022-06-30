Тренер Надаля — о своем подопечном: его интенсивность и желание продолжают меня удивлять

Франсиско Ройг, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился своими мыслями о целеустремлённости своего подопечного.

«Его решение вернуться на Уимблдон говорит мне о том, что он действительно хотел снова играть на траве, потому что его игра была отличной. Очевидно, что, пока он борется за турниры «Большого шлема», он будет продолжать играть. Ему это нравится, и он любит соревноваться. Конечно, его интенсивность и желание продолжают меня удивлять. Его профессионализм на тренировках и то, как быстро он возвращает свой уровень после травм. Я вижу это с тех пор, как он был маленьким, но то, как он преодолевает невзгоды… возраст не повлиял на это», — приводит слова Франсиско Ройга ATP Tour.

Франсиско Ройг работает с Надалем с 2005 года.