Тренер Надаля — о своем подопечном: его интенсивность и желание продолжают меня удивлять
Поделиться
Франсиско Ройг, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился своими мыслями о целеустремлённости своего подопечного.
«Его решение вернуться на Уимблдон говорит мне о том, что он действительно хотел снова играть на траве, потому что его игра была отличной. Очевидно, что, пока он борется за турниры «Большого шлема», он будет продолжать играть. Ему это нравится, и он любит соревноваться. Конечно, его интенсивность и желание продолжают меня удивлять. Его профессионализм на тренировках и то, как быстро он возвращает свой уровень после травм. Я вижу это с тех пор, как он был маленьким, но то, как он преодолевает невзгоды… возраст не повлиял на это», — приводит слова Франсиско Ройга ATP Tour.
Франсиско Ройг работает с Надалем с 2005 года.
Комментарии
- 30 июня 2022
-
19:16
-
18:53
-
18:23
-
18:02
-
17:43
-
17:30
-
17:22
-
16:53
-
16:12
-
15:59
-
14:54
-
14:23
-
14:22
-
13:31
-
12:51
-
11:59
-
11:46
-
11:41
-
11:01
-
10:25
-
10:16
-
10:13
-
10:00
-
09:58
-
09:10
-
08:42
-
08:26
-
08:17
-
08:04
-
07:36
-
00:57
-
00:45
-
00:20
-
00:05
- 29 июня 2022
-
23:23
Партнерский контент