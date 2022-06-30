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Ига Свёнтек с трудом вышла в третий раунд Уимблдона

Ига Свёнтек с трудом вышла в третий раунд Уимблдона
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Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек вышла в третий круг Уимблдона, обыграв представительницу Нидерландов Лесли Керкхове.

Ига одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Поединок длился 2 часа 4 минуты. На счету Свёнтек пять эйсов, одна двойная ошибка, четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Лесли Керкхове дважды подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Ига Свёнтек в третьем круге встретится с француженкой Ализе Корне, которая обыграла американку Клэр Лю со счётом 6:3, 6:3.

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.

Уимблдон (ж). 2-й круг
30 июня 2022, четверг. 17:45 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Лесли Керкхове
138
Нидерланды
Лесли Керкхове
Л. Керкхове
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