Ига Свёнтек с трудом вышла в третий раунд Уимблдона

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек вышла в третий круг Уимблдона, обыграв представительницу Нидерландов Лесли Керкхове.

Ига одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Поединок длился 2 часа 4 минуты. На счету Свёнтек пять эйсов, одна двойная ошибка, четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Лесли Керкхове дважды подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Ига Свёнтек в третьем круге встретится с француженкой Ализе Корне, которая обыграла американку Клэр Лю со счётом 6:3, 6:3.

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.