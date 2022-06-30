Ига Свёнтек вошла в топ-5 рекордсменок по продолжительности победной серии в туре WTA

Ига Свёнтек сегодня, 30 июня, одержала свою 37-ю победу кряду, обыграв во втором круге Уимблдона представительницу Нидерландов Лесли Керкхове.
Ига одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Поединок длился 2 часа 4 минуты. В третьем туре Свёнтек встретится с француженкой Ализе Корне, которая обыграла американку Клэр Лю со счётом 6:3, 6:3.
Благодаря этой победе первая ракетка мира повторила рекорд швейцарской теннисистки Мартины Хингис, который та поставила в 1997 году. Абсолютный рекорд принадлежит чешской теннисистке Мартине Навратиловой (74).
Напомним, Уимблдон-2022 проходит без участия теннисистов из России и Беларуси. Связано это с решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за этого решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.
- 30 июня 2022
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