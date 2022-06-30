Симона Халеп вышла в третий раунд Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу во втором круге Уимблдона над бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Симона одержала победу со счётом 7:6, 6:4. Поединок длился 1 час 24 минуты. На счету Флипкенс ни одного эйса, две двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Симона Халеп один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13.

Следующей соперницей Симоны Халеп станет полька Магдалена Фрех, которая обыграла словачку Анну Шмидлову со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) заявила, что отстраняет от Уимблдона спортсменов из России и Беларуси. Из-за этого решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.