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«Я очень рада, что дала отпор сегодня». Ига Свёнтек — о победе во втором круге Уимблдона

«Я очень рада, что дала отпор сегодня». Ига Свёнтек — о победе во втором круге Уимблдона
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Польская теннисистка Ига Свёнтек после победы во втором круге Уимблдона над Лесли Керкхове (Нидерланды) прокомментировала непростую победу.

«Я думаю, что она использовала все преимущества, которые могла. Я чувствую, что она использовала ветер лучше, чем я, она не замедляла свою руку. Она сыграла действительно отличный матч. Я очень рада, что смогла дать отпор сегодня, и очень рада, что у меня будет ещё один шанс сыграть здесь», — сказала Ига Свёнтек на послематчевом интервью.

Свёнтек одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Благодаря этой победе первая ракетка мира повторила рекорд по продолжительности победной серии (37 побед) швейцарской теннисистки Мартины Хингис, который та поставила в 1997 году. Этот показатель является пятым в истории.

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