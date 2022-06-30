«Я очень рада, что дала отпор сегодня». Ига Свёнтек — о победе во втором круге Уимблдона

Польская теннисистка Ига Свёнтек после победы во втором круге Уимблдона над Лесли Керкхове (Нидерланды) прокомментировала непростую победу.

«Я думаю, что она использовала все преимущества, которые могла. Я чувствую, что она использовала ветер лучше, чем я, она не замедляла свою руку. Она сыграла действительно отличный матч. Я очень рада, что смогла дать отпор сегодня, и очень рада, что у меня будет ещё один шанс сыграть здесь», — сказала Ига Свёнтек на послематчевом интервью.

Свёнтек одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Благодаря этой победе первая ракетка мира повторила рекорд по продолжительности победной серии (37 побед) швейцарской теннисистки Мартины Хингис, который та поставила в 1997 году. Этот показатель является пятым в истории.