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«Странно быть на Уимблдоне, но не с Джоковичем». Бывший тренер Новака — после их разрыва

«Странно быть на Уимблдоне, но не с Джоковичем». Бывший тренер Новака — после их разрыва
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Мариан Вайда, бывший многолетний наставник 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, рассказал о своих чувствах после прекращения работы с теннисистом.

«Странно быть на Уимблдоне, но не с Джоковичем. Прежде всего было очень странно в Париже (Алекс Молчан, новый подопечный Мариана, столкнулся с Джоковичем во втором раунде Открытого чемпионата Франции) быть на стороне соперника. Это было ужасное чувство, но я должен быть честным. Мне было очень плохо, Новак тоже чувствовал себя не очень хорошо. Мы остаёмся на связи, общаемся и отправляем сообщения друг другу. Наши отношения всё ещё очень хорошие», — приводит слова Мариана Вайды Tennis Majors.

Вайда и Джокович работали вместе в течение 15 лет.

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