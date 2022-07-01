Надаль — о Свёнтек: она просто невероятно играет

Испанский теннисист Рафаэль Надаль комплиментарно высказался о польской теннисистке, первой ракетке мира Иге Свёнтек.

«Я пару раз писал ей, потому что она просто невероятно играет. Невероятно, как она может так долго сохранять концентрацию и победный дух… Я думаю, что у неё очень позитивный настрой, она – свежий воздух для мира тенниса», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.

Вчера, 30 июня, испанец обыграл литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Уимблдона. Рафаэль одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 6:3. Ига Свёнтек, в свою очередь, во втором круге Уимблдона обыграла представительницу Нидерландов Лесли Керкхове. Полька одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Общий призовой фонд турнира составил рекордные £ 40 350 000.