Надаль: несколько недель назад я был близок к завершению карьеры. Сейчас я так не думаю

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался на тему завершения карьеры после выхода в третий круг Уимблдона.

«Несколько недель назад я был близок к тому, чтобы завершить карьеру, но сейчас я так не думаю. В тот день меня это никогда не пугало. Я счастлив, что у меня очень счастливая жизнь вне тенниса, хотя это очень важная часть моей жизни. За последние тридцать лет у меня было много хороших моментов. Это нормально, что люди говорят о завершении карьеры, потому что спортсмены уже много лет находятся на вершине спорта, они являются частью жизни людей», — приводит слова Надаля Marca.

В третьем круге Уимблдона Надаль встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, который обыграл француза Юго Гастона со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.