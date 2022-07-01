Надаль: несколько недель назад я был близок к завершению карьеры. Сейчас я так не думаю
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался на тему завершения карьеры после выхода в третий круг Уимблдона.
«Несколько недель назад я был близок к тому, чтобы завершить карьеру, но сейчас я так не думаю. В тот день меня это никогда не пугало. Я счастлив, что у меня очень счастливая жизнь вне тенниса, хотя это очень важная часть моей жизни. За последние тридцать лет у меня было много хороших моментов. Это нормально, что люди говорят о завершении карьеры, потому что спортсмены уже много лет находятся на вершине спорта, они являются частью жизни людей», — приводит слова Надаля Marca.
В третьем круге Уимблдона Надаль встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, который обыграл француза Юго Гастона со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.
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