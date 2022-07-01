Ига Свёнтек опубликовала пост после выхода в третий круг Уимблдона
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала новый пост в своих социальных сетях, после того как вышла в третий круг Уимблдонского турнира. Во втором раунде Свёнтек обыграла Лесли Керкхове (Нидерланды) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
«Не всегда всё проходит комфортно и гладко. Сегодня определённо было сложно. Но я рада, что смогла победить. Впереди третий круг», — написала Ига.
В третьем круге Ига Свёнтек встретится с француженкой Ализе Корне, которая в своём матче второго раунда обыграла американку Клэр Лю со счётом 6:3, 6:3.
Напомним, в июне Свёнтек во второй раз в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»).
Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
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