«Что думаете?» Рафаэль Надаль показал необычное фото с Уимблдона

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывший лидер рейтинга ATP, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Надаль, который вчера, 30 июня, вышел в третий круг Уимблдона, выложил фотографию, сделанную в гостинице. При этом на спортсмене, который держит в руках ракетку, надета теннисная форма.

«Что думаете? Пишите в комментариях», — подписал снимок Рафаэль.

Фото: из личного архива рафаэля надаля

В третьем круге Уимблдона Рафаэль Надаль встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, который обыграл француза Юго Гастона со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:4. Турнир, который начался 27 июня, закончится 10 июля.

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