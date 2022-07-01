Онс Жабер оценила похожие фотографии Новака Джоковича и его семилетнего сына Стефана

В социальных сетях Уимблдона выложили две похожие фотографии, на которых изображены 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович и его семилетний сын Стефан.

«Большой теннис? Детская забава. Похоже, что Стефан — точная копия старого Джока», — отмечается в подписи к фотографиям.

На пост отреагировала вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер. Она оставила комментариях несколько эмодзи с изображениями влюблённого лица и сердечка.

Фото: соцсети уимблдона

Сегодня, 1 июля, 35-летний Новак Джокович сыграет свой матч третьего круга Уимблдона. Его соперником станет другой серб Миомир Кецманович.

Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: