Онс Жабер оценила похожие фотографии Новака Джоковича и его семилетнего сына Стефана
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В социальных сетях Уимблдона выложили две похожие фотографии, на которых изображены 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович и его семилетний сын Стефан.
«Большой теннис? Детская забава. Похоже, что Стефан — точная копия старого Джока», — отмечается в подписи к фотографиям.
На пост отреагировала вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер. Она оставила комментариях несколько эмодзи с изображениями влюблённого лица и сердечка.
Фото: соцсети уимблдона
Сегодня, 1 июля, 35-летний Новак Джокович сыграет свой матч третьего круга Уимблдона. Его соперником станет другой серб Миомир Кецманович.
Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
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