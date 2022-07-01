Тренер Надаля оценил шансы Рафаэля в возможном финале с Джоковичем на Уимблдоне

Франсиско Ройг, тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, рассказал, что думает по поводу шансов подопечного в возможном матче с 20-кратным победителем Новаком Джоковичем на Уимблдоне-2022. Турнирная сетка сложилась таким образом, что Надаль и Джокович могут встретиться в финале.

«У Рафаэля было несколько лет, когда он плохо играл на траве, но, если у него всё идёт хорошо, на траве меньше соперников, которые могут его победить, чем на кортах с твёрдым покрытием. Думаю, что он ближе к Джоковичу на этом покрытии, чем на харде.

Новака трудно обыграть на обоих покрытиях, он фаворит [на Уимблдоне]. Но здесь всё же больше шансов победить его», — приводит слова Ройга Tennis 365.

Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: