Тренер Надаля оценил шансы Рафаэля в возможном финале с Джоковичем на Уимблдоне

Франсиско Ройг, тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, рассказал, что думает по поводу шансов подопечного в возможном матче с 20-кратным победителем Новаком Джоковичем на Уимблдоне-2022. Турнирная сетка сложилась таким образом, что Надаль и Джокович могут встретиться в финале.
«У Рафаэля было несколько лет, когда он плохо играл на траве, но, если у него всё идёт хорошо, на траве меньше соперников, которые могут его победить, чем на кортах с твёрдым покрытием. Думаю, что он ближе к Джоковичу на этом покрытии, чем на харде.
Новака трудно обыграть на обоих покрытиях, он фаворит [на Уимблдоне]. Но здесь всё же больше шансов победить его», — приводит слова Ройга Tennis 365.
Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
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