Рафаэль Надаль высказался о сенсационной победе Эммы Радукану на US Open в 18 лет

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал, что думает о 19-летней британской теннисистке Эмме Радукану, которая в 2021 году выиграла Открытый чемпионат США, когда ей было 18 лет.

«Меня очень впечатлило, когда я смотрел, как она выиграла US Open. Я видел финал. Её игра была невероятной.

На раннем этапе жизни тяжело воспринимать свалившийся на тебя успех. Но я желаю ей всего наилучшего. Считаю, она важная персона в нашем спорте», — приводит слова Рафаэля Надаля пресс-служба ATP.

На Уимблдоне-2022 Эмма Радукану проиграла во втором круге.

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