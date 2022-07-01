Рафаэль Надаль высказался о сенсационной победе Эммы Радукану на US Open в 18 лет
Поделиться
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал, что думает о 19-летней британской теннисистке Эмме Радукану, которая в 2021 году выиграла Открытый чемпионат США, когда ей было 18 лет.
«Меня очень впечатлило, когда я смотрел, как она выиграла US Open. Я видел финал. Её игра была невероятной.
На раннем этапе жизни тяжело воспринимать свалившийся на тебя успех. Но я желаю ей всего наилучшего. Считаю, она важная персона в нашем спорте», — приводит слова Рафаэля Надаля пресс-служба ATP.
На Уимблдоне-2022 Эмма Радукану проиграла во втором круге.
Также посмотрите видео, как Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
Комментарии
- 1 июля 2022
-
11:01
-
10:39
-
10:23
-
10:06
-
09:23
-
09:06
-
08:57
-
08:46
-
08:20
-
08:07
-
07:58
-
07:38
-
07:33
-
04:36
-
03:58
-
00:35
-
00:12
- 30 июня 2022
-
23:59
-
23:23
-
22:53
-
22:18
-
22:05
-
21:56
-
21:40
-
21:12
-
20:54
-
20:34
-
19:53
-
19:16
-
18:53
-
18:23
-
18:02
-
17:43
-
17:30
-
17:22
Партнерский контент