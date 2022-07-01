Стала известна теннисистка с самой сильной подачей за первые два круга на Уимблдоне-2022

12-я ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф выполнила самую сильную подачу за первые два круга женского Уимблдона-2022.
В матче второго раунда с румынкой Микаэлой Бузарнеску американская теннисистка подала со скоростью 196 км/ч, а затем в этой же встрече со скоростью 200 км/ч.
Напомним, Кори Гауфф во втором круге Уимблдона обыграла Бузэрнеску. Она одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Поединок длился 1 час 21 минуту. На счету Бузэрнеску один эйс, одна двойная ошибка и ни одного брейк-поинта. Кори Гауфф семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге Гауфф встретится с американкой Амандой Анисимовой, которая обыграла соотечественницу Лорен Дэвис со счётом 2:6, 6:3, 6:4.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022
- 1 июля 2022
-
11:01
-
10:39
-
10:23
-
10:06
-
09:23
-
09:06
-
08:57
-
08:46
-
08:20
-
08:07
-
07:58
-
07:38
-
07:33
-
04:36
-
03:58
-
00:35
-
00:12
- 30 июня 2022
-
23:59
-
23:23
-
22:53
-
22:18
-
22:05
-
21:56
-
21:40
-
21:12
-
20:54
-
20:34
-
19:53
-
19:16
-
18:53
-
18:23
-
18:02
-
17:43
-
17:30
-
17:22