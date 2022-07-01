Стала известна теннисистка с самой сильной подачей за первые два круга на Уимблдоне-2022

12-я ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф выполнила самую сильную подачу за первые два круга женского Уимблдона-2022.

В матче второго раунда с румынкой Микаэлой Бузарнеску американская теннисистка подала со скоростью 196 км/ч, а затем в этой же встрече со скоростью 200 км/ч.

Напомним, Кори Гауфф во втором круге Уимблдона обыграла Бузэрнеску. Она одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Поединок длился 1 час 21 минуту. На счету Бузэрнеску один эйс, одна двойная ошибка и ни одного брейк-поинта. Кори Гауфф семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге Гауфф встретится с американкой Амандой Анисимовой, которая обыграла соотечественницу Лорен Дэвис со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

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