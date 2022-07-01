Матс Виландер объяснил, как 40-летняя Серена Уильямс ещё может выиграть ТБШ

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серена Уильямс ещё может выиграть мэйджор, но для этого ей надо лучше подавать. На Уимблдоне-2022 40-летняя Уильямс, как и год назад, проиграла в первом круге.
«Всякий раз, когда я вижу, как она играет, участвует в турнире, я всегда говорю: «Она по-прежнему может выиграть «Большой шлем». Но ей нужно лучше подавать. В последние несколько лет она подаёт не так, как раньше. Она уже не так полагается на это.
Играть матчи — единственный способ подавать под давлением. На тренировках подавать легко, но не в матчах крупных турниров», — приводит слова Виландера Eurosport.
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