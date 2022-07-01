Рафаэль Надаль рассказал, как спасается от коронавируса на Уимблдоне
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал, как относится к тому, что на Уимблдоне можно заразиться коронавирусом. Ранее по этой причине с турнира снялись уже три теннисиста: Марин Чилич, Маттео Берреттини и Роберто Баутиста-Агут.
«Нет, нет, никакой паранойи. Это реальность. Особо ничего не делаю. Просто сижу здесь и остаюсь в номере, больше никуда не выхожу.
Похоже, что теперь ковид менее опасен с точки зрения создания неприятных проблем со здоровьем. В то же время такие вещи могут произойти, когда ты «открыт», — цитирует Надаля Reuters.
Также посмотрите видео, как Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
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