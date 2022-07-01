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2-я ракетка мира Онс Жабер: я стала фанаткой «Реала» благодаря Роналду. Бензема тоже люблю

2-я ракетка мира Онс Жабер: я стала фанаткой «Реала» благодаря Роналду. Бензема тоже люблю
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Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер призналась, что болеет за «Реал» (Мадрид). По словам Жабер, она стала болеть за клуб благодаря Криштиану Роналду, который выступал за него с 2009 по 2018 год.

«Мне нравится смотреть футбол, и я большая поклонница Криштиану Роналду. Он отличный спортсмен и просто вдохновляет меня. Когда Криштиану играл в «Ювентусе», мне удалось получить от него подписанную футболку. Это было невероятно. Я стала фанаткой «Реала» благодаря Криштиану.

Мне было очень грустно, когда Криштиану ушёл, но я всегда слежу за ним, а также до сих пор слежу за «Реалом». Но теперь я болею и за «Манчестер Юнайтед». Если он перейдёт куда-то ещё, я обязательно поддержу эту команду.

Когда я играю на турнире в Мадриде, я всегда хочу пойти на «Сантьяго Бернабеу», чтобы посмотреть матч.

Особенно хотелось мне этого в этом году, когда у «Реала» был большой матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В той игре победный гол забил Карим Бензема — его я тоже люблю. Он алжирского происхождения — тут есть связь с арабским миром», — приводит слова Жабер BBC.

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