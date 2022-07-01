2-я ракетка мира Онс Жабер: я стала фанаткой «Реала» благодаря Роналду. Бензема тоже люблю

Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер призналась, что болеет за «Реал» (Мадрид). По словам Жабер, она стала болеть за клуб благодаря Криштиану Роналду, который выступал за него с 2009 по 2018 год.

«Мне нравится смотреть футбол, и я большая поклонница Криштиану Роналду. Он отличный спортсмен и просто вдохновляет меня. Когда Криштиану играл в «Ювентусе», мне удалось получить от него подписанную футболку. Это было невероятно. Я стала фанаткой «Реала» благодаря Криштиану.

Мне было очень грустно, когда Криштиану ушёл, но я всегда слежу за ним, а также до сих пор слежу за «Реалом». Но теперь я болею и за «Манчестер Юнайтед». Если он перейдёт куда-то ещё, я обязательно поддержу эту команду.

Когда я играю на турнире в Мадриде, я всегда хочу пойти на «Сантьяго Бернабеу», чтобы посмотреть матч.

Особенно хотелось мне этого в этом году, когда у «Реала» был большой матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В той игре победный гол забил Карим Бензема — его я тоже люблю. Он алжирского происхождения — тут есть связь с арабским миром», — приводит слова Жабер BBC.

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