20-летний Накашима высказался о победе над Шаповаловым во втором круге Уимблдона

20-летний американский теннисист Брэндон Накашима прокомментировал свою победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым во втором круге Уимблдона-2022 со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 7:6 (8:6).
«Потрясающее чувство. Играть против теннисиста такого высокого уровня на одном из крупнейших турниров – что может быть лучше? Атмосфера на трибунах была отличная. Я доволен своей игрой и уже жду следующего матча.
С каждым выходом на корт я чувствую, что моя игра развивается в верном направлении. Я многому учусь в этих матчах, независимо от того, побеждаю или проигрываю. Я думаю, что выход в третий круг «Ролан Гаррос» сильно укрепил мою уверенность. Это просто дало мне осознание того, что я могу конкурировать с топовыми игроками на турнирах «Большого шлема». Выход в третий круг здесь – ещё один шаг в верном направлении», — приводит слова Накашимы официальный сайт ATP.
В матче за выход в четвёртый круг Уимблдона Брэндон Накашима сыграет с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
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