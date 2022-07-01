104-я ракетка мира Тим ван Рейтховен пробился в 4-й круг Уимблдона, разгромив Басилашвили

104-я ракетка мира, нидерландский теннисист Тим ван Рейтховен вышел в четвёртый круг своего дебютного турнира «Большого шлема».

В третьем круге Уимблдона-2022 ван Рейтховен уверенно обыграл представителя Грузии, 26-ю ракетку мира Николоза Басилашвили в трёх сетах — 6:4, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

За три сета ван Рейтховен выполнил 21 эйс, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Басилашвили две подачи навылет, семь ошибок на подаче и два брейка при четырёх брейк-пойнтах.

В четвёртом раунде Уимблдона-2022 Тим ван Рейтховен сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия).

Напомним, 12 июня Тим ван Рейтховен выиграл дебютный турнир на уровне ATP. В решающем матче в Хертогенбосхе представитель Нидерландов уверенно победил россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:1).