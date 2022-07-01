Цуренко проиграла Нимайер в третьем круге Уимблдона-2022. На турнире не осталось украинок

101-я ракетка мира, украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение в третьем круге Уимблдона-2022.

Цуренко в трёх сетах уступила представительнице Германии Юле Нимайер (97-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

За три сета Цуренко выполнила один эйс, совершила пять двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 19. На счету Нимайер три подачи навылет, 11 ошибок на подаче и 10 брейков при 11 брейк-пойнтах.

В четвёртом круге Уимблдона Юле Нимайер встретится с победительницей пары Хитер Уотсон (Великобритания) — Кая Юван (Словения).

Отметим, что все украинские теннисистки завершили свои выступления на Уимблдоне-2022: Даяна Ястремская проиграла в первом круге, Ангелина Калинина и Марта Костюк — во втором, Леся Цуренко — в третьем.