Стало известно, как наказали Кирьоса за неспортивное поведение в стартовом матче Уимблдона

40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение в матче первого круга Уимблдона-2022.
Австралиец во время встречи с британцем Полом Джаббом устроил скандал. Матч закончился победой Ника со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5.
По ходу встречи Кирьос ударил мячом в сторону зрителей. Также в ходе одного из эпизодов он плюнул в сторону болельщиков. После матча австралиец признался, что действительно плюнул в сторону трибун.
Кирьос утверждал, что болельщики провоцировали его. Он обвинил их в неуважении. По словам Кирьоса, один из фанатов постоянно выкрикивал в его адрес негативные слова. Во время пресс-конференции Ник продолжил критиковать болельщиков, которые не проявляют к нему уважения, а также достал коробку с суши и начал есть, несмотря на присутствие журналистов.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022
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