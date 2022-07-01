Вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона-2022. Турнир продлится до 9 июля.

В матче третьего раунда Жабер (3) обыграла представительницу Франции Диан Парри со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 8 минут. Жабер четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Парри два эйса, две двойные ошибки и один брейк при двух брейк-пойнтах.

В четвёртом круге Уимблдона Онс Жабер сыграет с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти. Российские и белорусские теннисистки не принимают участия в соревнованиях решением LTA.