Вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона-2022. Турнир продлится до 9 июля.
В матче третьего раунда Жабер (3) обыграла представительницу Франции Диан Парри со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 8 минут. Жабер четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Парри два эйса, две двойные ошибки и один брейк при двух брейк-пойнтах.
В четвёртом круге Уимблдона Онс Жабер сыграет с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти. Российские и белорусские теннисистки не принимают участия в соревнованиях решением LTA.
- 1 июля 2022
-
16:55
-
16:29
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
14:50
-
14:39
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
11:59
-
11:27
-
11:18
-
11:01
-
10:39
-
10:23
-
10:06
-
09:23
-
09:06
-
08:57
-
08:46
-
08:20
-
08:07
-
07:58
-
07:38
-
07:33
-
04:36
-
03:58
-
00:35
-
00:12
- 30 июня 2022
-
23:59
-
23:23
-
22:53
-
22:18
-
22:05