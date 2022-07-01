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Онс Жабер уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона-2022

Онс Жабер уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона-2022
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Вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона-2022. Турнир продлится до 9 июля.

В матче третьего раунда Жабер (3) обыграла представительницу Франции Диан Парри со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 8 минут. Жабер четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Парри два эйса, две двойные ошибки и один брейк при двух брейк-пойнтах.

В четвёртом круге Уимблдона Онс Жабер сыграет с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти. Российские и белорусские теннисистки не принимают участия в соревнованиях решением LTA.

Уимблдон (ж). 3-й круг
01 июля 2022, пятница. 15:35 МСК
Диан Парри
77
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
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