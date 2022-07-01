Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга первый сеяный Джокович нанёс поражение соотечественнику 25-й ракетке турнира Миомиру Кецмановичу со счётом 6:0, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
Джокович шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть из 14 брейк-пойнтов. Кецманович подал один эйс, допустил пять двойных ошибок и взял одну подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Кецманович на Уимблдоне.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Джокович сыграет с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном, получившим уайлд-кард от организаторов. В матче третьего круга ван Рейтховен обыграл 22-го сеяного, грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:4, 6:3, 6:4.
- 1 июля 2022
-
19:09
-
19:00
-
18:14
-
16:55
-
16:29
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
14:50
-
14:39
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
11:59
-
11:27
-
11:18
-
11:01
-
10:39
-
10:23
-
10:06
-
09:23
-
09:06
-
08:57
-
08:46
-
08:20
-
08:07
-
07:58
-
07:38
-
07:33
-
04:36
-
03:58
-
00:35
-
00:12
- 30 июня 2022
-
23:59
-
23:23