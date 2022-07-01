Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга первый сеяный Джокович нанёс поражение соотечественнику 25-й ракетке турнира Миомиру Кецмановичу со счётом 6:0, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Джокович шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть из 14 брейк-пойнтов. Кецманович подал один эйс, допустил пять двойных ошибок и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Кецманович на Уимблдоне.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Джокович сыграет с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном, получившим уайлд-кард от организаторов. В матче третьего круга ван Рейтховен обыграл 22-го сеяного, грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:4, 6:3, 6:4.