Алькарас разгромил Отте и сыграет с Синнером за выход в четвертьфинал Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Уимблдона. В матче третьего раунда пятый сеяный Алькарас разгромил 32-ю ракетку турнира немца Оскара Отте со счётом 6:3, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Алькарас трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из 20 брейк-пойнтов. Отте подал пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Оскар Отте на Уимблдоне.

За выход в четвертьфинал Алькарас сыграет с десятой ракеткой Уимблдона итальянцем Янником Синнером, который в третьем круге одолел американца Джона Иснера со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.