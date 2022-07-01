Алькарас разгромил Отте и сыграет с Синнером за выход в четвертьфинал Уимблдона
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Уимблдона. В матче третьего раунда пятый сеяный Алькарас разгромил 32-ю ракетку турнира немца Оскара Отте со счётом 6:3, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Алькарас трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из 20 брейк-пойнтов. Отте подал пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Оскар Отте на Уимблдоне.
За выход в четвертьфинал Алькарас сыграет с десятой ракеткой Уимблдона итальянцем Янником Синнером, который в третьем круге одолел американца Джона Иснера со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.
Уимблдон (м). 3-й круг
01 июля 2022, пятница. 19:05 МСК
36
Оскар Отте
О. Отте
Окончен
0 : 3
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7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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