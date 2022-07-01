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Алькарас разгромил Отте и сыграет с Синнером за выход в четвертьфинал Уимблдона

Алькарас разгромил Отте и сыграет с Синнером за выход в четвертьфинал Уимблдона
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Уимблдона. В матче третьего раунда пятый сеяный Алькарас разгромил 32-ю ракетку турнира немца Оскара Отте со счётом 6:3, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Алькарас трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из 20 брейк-пойнтов. Отте подал пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Оскар Отте на Уимблдоне.

За выход в четвертьфинал Алькарас сыграет с десятой ракеткой Уимблдона итальянцем Янником Синнером, который в третьем круге одолел американца Джона Иснера со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.

Уимблдон (м). 3-й круг
01 июля 2022, пятница. 19:05 МСК
Оскар Отте
36
Германия
Оскар Отте
О. Отте
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		1 2    
6 		6 6    
             
Карлос Алькарас
7
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Уимблдон (м). 3-й круг
01 июля 2022, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
13
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6    
4 		6 4 3    
             
Джон Иснер
24
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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