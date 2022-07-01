Карлос Алькарас — самый молодой теннисист, вышедший в 1/8 финала Уимблдона за 11 лет

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком, вышедшим в 1/8 финала Уимблдона с 2011 года. Алькарас добрался до четвёртого круга травяного турнира «Большого шлема» в возрасте 19 лет и 66 дней.
В матче третьего круга пятый сеяный Алькарас разгромил немца Оскара Отте, отдав сопернику лишь шесть геймов за трёхсетовый матч — 6:3, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте всего 1 час 38 минут.
За выход в четвертьфинал Алькарас сыграет с десятой ракеткой Уимблдона 20-летним итальянцем Янником Синнером, который также впервые сыграет в 1/8 финала британского мэйджора.
Уимблдон-2022 проходит без участия российских и белорусских теннисистов, которым организаторы не разрешили стартовать на британских турнирах. Из-за этого АТР и WTA приняли решение не начислять рейтинговые очки за победы на турнире.
- 1 июля 2022
-
22:20
-
22:03
-
21:24
-
19:09
-
19:00
-
18:44
-
18:14
-
16:55
-
16:29
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
14:50
-
14:39
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
11:59
-
11:27
-
11:18
-
11:01
-
10:39
-
10:23
-
10:06
-
09:23
-
09:06
-
08:57
-
08:46
-
08:20
-
08:07
-
07:58
-
07:38
-
07:33
-
04:36
-
03:58