Карлос Алькарас — самый молодой теннисист, вышедший в 1/8 финала Уимблдона за 11 лет

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком, вышедшим в 1/8 финала Уимблдона с 2011 года. Алькарас добрался до четвёртого круга травяного турнира «Большого шлема» в возрасте 19 лет и 66 дней.

В матче третьего круга пятый сеяный Алькарас разгромил немца Оскара Отте, отдав сопернику лишь шесть геймов за трёхсетовый матч — 6:3, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте всего 1 час 38 минут.

За выход в четвертьфинал Алькарас сыграет с десятой ракеткой Уимблдона 20-летним итальянцем Янником Синнером, который также впервые сыграет в 1/8 финала британского мэйджора.

Уимблдон-2022 проходит без участия российских и белорусских теннисистов, которым организаторы не разрешили стартовать на британских турнирах. Из-за этого АТР и WTA приняли решение не начислять рейтинговые очки за победы на турнире.