«Хорошая компания, отличные тренировки». Тим — о сборе с Рублёвым в Барселоне

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, как проводит сбор с россиянином Андреем Рублёвым на грунтовых кортах в Барселоне.
«10 дней, хорошая компания, отличные тренировки», — подписал Тим фото в своих соцсетях.
Фото: Личный архив Доминика Тима
И Рублёв, и Тим пропускают Уимблдон, но по разным причинам. Тим в первом круге «Ролан Гаррос» уступил 87-й ракетке мира боливийскому теннисисту Уго Дельену со счётом 3:6, 2:6, 4:6. Это поражение стало для него 11-м подряд. В последний раз Доминик выигрывал более года назад, 12 мая 2021 года. После Парижа австриец заявил, что сделает небольшую паузу.
Российских и белорусских теннисистов отстранили от участия в Уимблдоне-2022, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих выступления в нейтральном статусе.
В июле Тим планирует сыграть на четырёх грунтовых турнирах (Зальцбург, Бостад, Гштаад, Гамбург), Рублёв – на двух (Бостад и Гамбург).
- 2 июля 2022
-
00:10
- 1 июля 2022
-
22:20
-
22:03
-
21:24
-
19:09
-
19:00
-
18:44
-
18:14
-
16:55
-
16:29
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
14:50
-
14:39
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
11:59
-
11:27
-
11:18
-
11:01
-
10:39
-
10:23
-
10:06
-
09:23
-
09:06
-
08:57
-
08:46
-
08:20
-
08:07
-
07:58
-
07:38
-
07:33
-
04:36