«Хорошая компания, отличные тренировки». Тим — о сборе с Рублёвым в Барселоне

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, как проводит сбор с россиянином Андреем Рублёвым на грунтовых кортах в Барселоне.

«10 дней, хорошая компания, отличные тренировки», — подписал Тим фото в своих соцсетях.

Фото: Личный архив Доминика Тима

И Рублёв, и Тим пропускают Уимблдон, но по разным причинам. Тим в первом круге «Ролан Гаррос» уступил 87-й ракетке мира боливийскому теннисисту Уго Дельену со счётом 3:6, 2:6, 4:6. Это поражение стало для него 11-м подряд. В последний раз Доминик выигрывал более года назад, 12 мая 2021 года. После Парижа австриец заявил, что сделает небольшую паузу.

Российских и белорусских теннисистов отстранили от участия в Уимблдоне-2022, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих выступления в нейтральном статусе.

В июле Тим планирует сыграть на четырёх грунтовых турнирах (Зальцбург, Бостад, Гштаад, Гамбург), Рублёв – на двух (Бостад и Гамбург).