Агент Медведева показал, как Даниил чеканит теннисный мяч. «Бавария» оценила в пять звёзд
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Оливье ван Линдонк, агент чемпиона US Open – 2021, первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовал в социальных сетях видео, на котором его клиент чеканит теннисный мяч на корте.
«Он готов!» — подписал видео ван Линдонк, отметив футбольный клуб «Бавария». Напомним, Медведев не раз признавался, что является фанатом клуба. Даниил появлялся на матчах мюнхенцов, те, в свою очередь, поздравляют Даниила с различными достижениями.
«Мы заметили тебя, Даниил!» — отреагировала «Бавария» с эмодзи «аплодисменты», при этом оценив исполнение Медведева в пять звёзд.
Медведев, как и другие российские и белорусские теннисисты, не допущен к Уимблдону-2022. В данный момент он готовится к американской серии турниров.
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