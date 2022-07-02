Кирьос — о шести подачах с руки Бублика в одном гейме: меня бы за такое обвинили в сливе
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Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на то, что представитель Казахстана Александр Бублик исполнил шесть подач с руки в одном гейме по ходу матча третьего круга на Уимблдоне-2022. Кирьос сделал репост видео момента.
«Обожаю, когда так происходит – это же другое. Меня бы за такое обвинили в сливе и оштрафовали минимум на 15 тысяч фунтов», — написал Кирьос в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».
Отметим, что данный перформанс не помог Бублику выйти в четвёртый круг Уимблдона. Александр проиграл американцу Фрэнсису Тиафо (23) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (3:7), 4:6. Сам Кирьос сегодня, 2 июля, поборется за выход в 1/8 финала соревнований, он сразится с греком Стефаносом Циципасом (4).
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