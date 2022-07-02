«Как Надаль, почти не выхожу из дома». Джокович — о коронавирусе на Уимблдоне-2022

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался об участившихся случаях снятия теннисистов с Уимблдона-2022. Из-за болезни с турнира снялись прошлогодний финалист, итальянец Маттео Берреттини, 17-я ракетка мира, хорват Марин Чилич и 19-й номер рейтинга, испанец Роберто Баутиста-Агут.

«В основном я бываю на кортах и дома с семьёй. Я, как и Рафа (Надаль), почти не выхожу из дома.

Я, можно сказать, особо не беспокоюсь. Просто стараюсь оставаться здоровым, сохранять концентрацию и играть на турнире. Прямо сейчас я не думаю, подхвачу коронавирус или нет. Но, конечно, всем необходимо быть осторожными, особенно учитывая то, через что мы прошли в последние два года», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в 1/8 Уимблдона-2022.