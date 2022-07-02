Синнер предвосхитил матч с Алькарасом на Уимблдоне-2022. Оба — чемпионы Next Gen Finals

13-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с шестым номером рейтинга, испанцем Карлосом Алькарасом в четвёртом круге Уимблдона-2022. Матч пройдёт завтра, 3 июля.

Примечательно, что Синнер и Алькарас друг за другом выиграли Молодёжный итоговый турнир ATP (Next Gen Finals). 20-летний Синнер в 2019-м, 19-летний Алькарас – в 2021-м. В 2020-м соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

«Мы оба молоды. Мы оба отличные теннисисты и хорошие люди. Но я мало думаю о нашем будущем соперничестве. Я думаю о своём пути, о том, в каком направлении нужно двигаться. Очевидно, предстоит много работы», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.