Синнер предвосхитил матч с Алькарасом на Уимблдоне-2022. Оба — чемпионы Next Gen Finals
Поделиться
13-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с шестым номером рейтинга, испанцем Карлосом Алькарасом в четвёртом круге Уимблдона-2022. Матч пройдёт завтра, 3 июля.
Примечательно, что Синнер и Алькарас друг за другом выиграли Молодёжный итоговый турнир ATP (Next Gen Finals). 20-летний Синнер в 2019-м, 19-летний Алькарас – в 2021-м. В 2020-м соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.
«Мы оба молоды. Мы оба отличные теннисисты и хорошие люди. Но я мало думаю о нашем будущем соперничестве. Я думаю о своём пути, о том, в каком направлении нужно двигаться. Очевидно, предстоит много работы», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.
Комментарии
- 2 июля 2022
-
12:41
-
12:13
-
11:15
-
10:51
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:33
-
08:20
-
00:10
- 1 июля 2022
-
22:20
-
22:03
-
21:24
-
19:09
-
19:00
-
18:44
-
18:14
-
16:55
-
16:29
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
14:50
-
14:39
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
11:59
-
11:27
-
11:18
-
11:01
-
10:39
-
10:23
-
10:06
-
09:23
Партнерский контент