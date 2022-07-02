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Обыгравшая Серену Уильямс Армони Тан уверенно вышла в 1/8 финала Уимблдона-2022

Обыгравшая Серену Уильямс Армони Тан уверенно вышла в 1/8 финала Уимблдона-2022
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115-я ракетка мира, французская теннисистка Армони Тан уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона-2022.

В матче третьего круга Тан разгромила представительницу Великобритании Кэйти Бултер (WC) со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 52 минуты. Тан четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Тан один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

На старте Уимблдона-2022 Тан одолела 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема», американку Серену Уильямс, а во втором круге разобралась с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (32).

Следующей соперницей Тан станет победительница матча Кори Гауфф (США, 11) — Аманда Анисимова (США, 20).

Уимблдон (ж). 3-й круг
02 июля 2022, суббота. 13:05 МСК
Армони Тан
115
Франция
Армони Тан
А. Тан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Кэйти Бултер
118
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
Комментарии
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