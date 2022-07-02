Корпач заразилась коронавирусом на Уимблдоне. Вчера она опубликовала селфи с Надалем

110-я ракетка мира, немецкая теннисистка Тамара Корпач объявила, что заразилась коронавирусом после выступления на Уимблдоне-2022.

«К сожалению, я не сыграю на турнире WTA-125 в Контрексвиле – сдала положительный тест на коронавирус.

К сожалению, симптомы есть. У меня были очень высокая температура, боль в горле и сильная головная боль, какой у меня никогда не было. Я проведу дома на карантине ближайшие несколько дней. Надеюсь, я быстро поправлюсь и вернусь на корт как можно скорее», — написала Корпач в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Тамары Корпач

Фото: из личного архива Тамары Корпач

Примечательно, что за 15 часов до данного заявления Корпач опубликовала совместные фото с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Джоном Иснером. Ранее из-за коронавируса с Уимблдона снялись прошлогодний финалист, итальянец Маттео Берреттини, хорват Марин Чилич и испанец Роберто Баутиста-Агут.