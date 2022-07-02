Отстранённая от Уимблдона Виктория Азаренко опубликовала фото в белой форме на траве

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях новые фото.

На снимках 32-летняя Азаренко позирует в традиционной для Уимблдона белой форме на газоне. Под фото Виктория оставила три эмодзи «белое сердце».

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) и крокета и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиянок и белорусок WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков.

Отметим, что лучшим результатом в карьере Азаренко на Уимблдоне является четвертьфинал 2008 года. В прошлом сезоне Виктория завершила выступление в Лондоне во втором круге.