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Отстранённая от Уимблдона Виктория Азаренко опубликовала фото в белой форме на траве

Отстранённая от Уимблдона Виктория Азаренко опубликовала фото в белой форме на траве
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях новые фото.

На снимках 32-летняя Азаренко позирует в традиционной для Уимблдона белой форме на газоне. Под фото Виктория оставила три эмодзи «белое сердце».

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) и крокета и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиянок и белорусок WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков.

Отметим, что лучшим результатом в карьере Азаренко на Уимблдоне является четвертьфинал 2008 года. В прошлом сезоне Виктория завершила выступление в Лондоне во втором круге.

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