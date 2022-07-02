«Веселимся на пляже». Арина Соболенко опубликовала новое фото с хоккеистом Кольцовым

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместное фото с возлюбленным, бывшим хоккеистом сборной Беларуси Константином Кольцовым.
«Веселимся на пляже», — подписала фото Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
В данный момент Соболенко находится в Майами (США), где готовится к хардовой части сезона. Арина, как и другие российские и белорусские теннисистки, пропускает Уимблдон-2022 из-за решения LTA. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиянок и белорусок проходит без начисления рейтинговых баллов.
24-летняя Соболенко – бывшая вторая ракетка мира, чемпионка 10 турниров на уровне WTA. Её лучший результат в текущем сезоне – финал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).
- 2 июля 2022
-
17:23
-
17:02
-
16:52
-
16:14
-
15:56
-
15:36
-
14:00
-
13:51
-
12:41
-
12:13
-
11:15
-
10:51
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:33
-
08:20
-
00:10
- 1 июля 2022
-
22:20
-
22:03
-
21:24
-
19:09
-
19:00
-
18:44
-
18:14
-
16:55
-
16:29
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
14:50
-
14:39
-
13:54
-
13:30
-
13:00