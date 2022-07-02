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«Веселимся на пляже». Арина Соболенко опубликовала новое фото с хоккеистом Кольцовым

«Веселимся на пляже». Арина Соболенко опубликовала новое фото с хоккеистом Кольцовым
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Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместное фото с возлюбленным, бывшим хоккеистом сборной Беларуси Константином Кольцовым.

«Веселимся на пляже», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В данный момент Соболенко находится в Майами (США), где готовится к хардовой части сезона. Арина, как и другие российские и белорусские теннисистки, пропускает Уимблдон-2022 из-за решения LTA. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиянок и белорусок проходит без начисления рейтинговых баллов.

24-летняя Соболенко – бывшая вторая ракетка мира, чемпионка 10 турниров на уровне WTA. Её лучший результат в текущем сезоне – финал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

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