«Увидела Серену, траву и вдохновилась». Винус Уильямс — о решении выступить на Уимблдоне

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летняя Винус Уильямс прокомментировала решение сыграть на Уимблдоне-2022 в паре с британцем Джейми Марреем.
«У меня не было планов играть Уимблдон. Просто приехала сюда, увидела Серену, траву – и вдохновение пришло. Написала Джейми в последнюю минуту. У него только что родился ребёнок, и я понимала, что у него много дел.
Я была на «Ролан Гаррос», должна была сыграть, но отказалась. «Ролан Гаррос» – прекрасный турнир, но там сердце не дрогнуло.
Я не играла целый год, поэтому не могу сказать, что получится. Тренировки сильно отличаются от матчей. Физически и психологически это очень тяжело.
В этот раз было что-то вроде: «Боже мой, вау!» Я не только сыграла, но и выиграла. А раньше я была не такой, всегда выходила на корт с мыслями о победе. Конечно, мы хотели выиграть, но только в конце победа казалась реальной. Поэтому да, в этот раз я почувствовала что-то на уровне сердца», — сказала Винус на послематчевой пресс-конференции.
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