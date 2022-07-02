Тейлор Фритц во второй раз в карьере пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема»
Поделиться
14-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвёртый круг Уимблдона-2022.
В матче третьего круга Фритц уверенно обыграл представителя Словакии Алекса Молчана со счётом 6:4, 6:1, 7:6 (7:3).
За 1 час 41 минуту Фритц выполнил 20 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Молчана три подачи навылет, две ошибки на подаче и один брейк при трёх брейк-пойнтах.
В четвёртом круге Уимблдона-2022 Тейлор Фритц сыграет с представителем Австралии Джэйсоном Каблером (Q), который ранее сегодня, 2 июля, обыграл американца Джека Сока.
Отметим, что Фритц во второй раз в карьере пробился в четвёртый круг турнира «Большого шлема». Ранее ему удавалось это на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.
Комментарии
- 2 июля 2022
-
18:24
-
18:12
-
17:49
-
17:47
-
17:23
-
17:02
-
16:52
-
16:14
-
15:56
-
15:36
-
14:00
-
13:51
-
12:41
-
12:13
-
11:15
-
10:51
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:33
-
08:20
-
00:10
- 1 июля 2022
-
22:20
-
22:03
-
21:24
-
19:09
-
19:00
-
18:44
-
18:14
-
16:55
-
16:29
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
14:50
Партнерский контент