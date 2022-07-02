Тейлор Фритц во второй раз в карьере пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема»

14-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвёртый круг Уимблдона-2022.

В матче третьего круга Фритц уверенно обыграл представителя Словакии Алекса Молчана со счётом 6:4, 6:1, 7:6 (7:3).

За 1 час 41 минуту Фритц выполнил 20 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Молчана три подачи навылет, две ошибки на подаче и один брейк при трёх брейк-пойнтах.

В четвёртом круге Уимблдона-2022 Тейлор Фритц сыграет с представителем Австралии Джэйсоном Каблером (Q), который ранее сегодня, 2 июля, обыграл американца Джека Сока.

Отметим, что Фритц во второй раз в карьере пробился в четвёртый круг турнира «Большого шлема». Ранее ему удавалось это на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.