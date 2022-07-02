Халеп уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона, обыграв 92-ю ракетку мира Фрех
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп уверенно вышла в четвёртый круг на Уимблдоне-2022.
В матче третьего круга Халеп (16) обыграла представительницу Польши, 92-ю ракетку мира Магдалену Фрех со счётом 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 8 минут. Халеп три раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Фрех один эйс, ни одной ошибки на подаче и два брейка при трёх брейк-пойнтах.
В следующем раунде Халеп сразится с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) — Петра Квитова (Чехия).
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
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