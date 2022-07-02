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Рафаэль Надаль уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, разгромив Лоренцо Сонего

Рафаэль Надаль уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, разгромив Лоренцо Сонего
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль разгромил итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге Уимблдона-2022.

Надаль одержал победу со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Поединок длился 2 часа 7 минут. На счету Надаля два эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми. Сонего два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.

В четвёртом круге Уимблдона Рафаэль Надаль встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.

Уимблдон (м). 3-й круг
02 июля 2022, суббота. 20:40 МСК
Лоренцо Сонего
54
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 4    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
4
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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