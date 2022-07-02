Рафаэль Надаль уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, разгромив Лоренцо Сонего

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль разгромил итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге Уимблдона-2022.
Надаль одержал победу со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Поединок длился 2 часа 7 минут. На счету Надаля два эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми. Сонего два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.
В четвёртом круге Уимблдона Рафаэль Надаль встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.
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