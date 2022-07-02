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Кирьос оскорбил судью на Уимблдоне из-за того, что Циципас выбил мяч на трибуны

Кирьос оскорбил судью на Уимблдоне из-за того, что Циципас выбил мяч на трибуны
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40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос повздорил с арбитром во время матча третьего круга Уимблдона-2022 с греком Стефаносом Циципасом. Проиграв второй сет, Циципас выбил мяч на трибуны, а Кирьос призвал дисквалифицировать своего соперника.

«Снимешь? Снимешь? Снимешь? Снимешь его или нет?

Он выбил мяч на трибуны. Ты тупой? Его снимать надо. Можно выбить мяч на трибуны, попасть в человека, и тебя не снимут? Ты тупой? Он попал в человека. Теперь такое можно? Ты позорище. Меняешь правила как хочешь.

А что было с Новаком? Он там сильно попал, судья пострадала? Господи. Зови всех супервайзеров. Я хочу всех супервайзеров», — сказал Кирьос во время матча.

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